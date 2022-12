Serie B, Calori: “Torneo strano e incerto. Perugia-Genoa? L’ultima della classe…”

“Seguo con attenzione il campionato di Serie B. L’ultima partita che ho visto è stata Perugia-Genoa. L’ultima in classifica, che non dovrebbe stare dov’è, ha battuto una delle favorite. Questo spiega bene che campionato stiamo vivendo e quale incertezza governi la Serie B. Chi retrocede? Difficile da dire bisognerà aspettare marzo per capirci qualcosa. Ci sono squadre che non erano accreditate e che, al contrario, sono in alto e altre che sembravano poter lottare per la Serie A sono invece invischiate nei bassifondi. La B è strana, con tre vittorie passi dalla zona retrocessione alla zona promozione”.