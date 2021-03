Serie B 29a giornata: alle 19.00 Empoli-Pordenone, Chievo-Frosinone e Cittadella-Salernitana. Le formazioni ufficiali

La Serie B scalda i motori.

Oggi va in scena la ventinovesima giornata del campionato cadetto, la decima del girone di ritorno di Serie B. Hanno aperto alle 16.00 il programma odierno Entella–Cremonese, match concluso sul risultato di 0-2 per la formazione grigiorossa. Dalle 17.00 sono in corso due gare, Cosenza-L.R. Vicenza (parz. 1-1) e Venezia–Lecce (parz. 2-2). Alle 19.00 sarà la volta di ben cinque gare, con Brescia-Reggina, Chievo-Frosinone, Cittadella-Salernitana, Empoli-Pordenonee Monza-Reggiana. A chiudere il programma del turno di Serie B, alle 21.00, Pescara-Ascoli.

DI SEGUITO LE FORMAZIONI UFFICIALI DI TRE DEI MATCH DELLE 19.00.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Casale, Romagnoli, Parisi; Zurkowski, Stulac, Haas; Bajrami; Olivieri, Mancuso

PORDENONE (5-3-2): Perisan; Biondi, Camporese, Stefani, Chrzanowski, Falasco; Zammarini, Scavone, Rossetti; Mallamo, Musiolik.

CITTADELLA (4-3-2-1): Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Proia, Iori, D’Urso; Baldini, Gargiulo; Ogunseye.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Jaroszynski, Capezzi, Di Tacchio, Coulibaly, Casasola; Gondo, Djuric.

CHIEVO VERONA (4-4-2): Semper; Bertagnoli, Rigione, Gigliotti, Renzetti; Ciciretti, Palmiero, Viviani, Garritano; Fabbro, Margiotta. Allenatore Aglietti

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Curado, Ariuado, Brighenti; Zampano, Kastanos, Maiello, Gori, L. Vitale; Ciano, Novakovich. Allenatore Nesta