Serie B, 23a giornata: vittorie per Reggiana e Frosinone grazie alle reti di Ardemagni e Iemmello. La classifica

Si sono da poco concluse le partite di questo pomeriggio valide per la ventitreesima giornata di Serie B.

Nel match delle ore 15.00, il Frosinone di Alessandro Nesta ha battuto per tre reti a due l’Entella di Vincenzo Vivarini, al quale va il plauso di esser rimasto in partita fino alla fine. I Ciociari adesso, grazie alla rete di Pietro Iemmello, si avvicinano prepotentemente alla zona play off lontana solamente tre punti. Per la formazione ligure, invece, continuano a complicarsi a vista d’occhio le cose a causa della penultima casella della classifica occupata al momento da Schenetti e compagni. Nella gara delle 17.00 alla Reggiana è bastato un calcio di rigore del solito Matteo Ardemagni per archiviare la pratica Ascoli e per allungare in classifica sulla stessa squadra di Andrea Sottil.

Di seguito, la classifica aggiornata di Serie B.