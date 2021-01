Serie B, 20a giornata: il Pescara cade contro il Chievo, Monza e Spal si dividono la posta in palio. La classifica

Si è da poco conclusa la ventesima giornata di Serie B.

Calciomercato Udinese, futuro in Serie B per Nestorovski? Anche il Brescia sulle tracce dell’ex Palermo

Nelle gare del pomeriggio vittoria importante per il Chievo ai danni del Pescara (3-1 il finale). La formazione guidata da Alfredo Aglietti agguanta in classifica il Monza di Balotelli e Boateng, nel frattempo stoppato in casa della Spal con il finale di 1-1. Nel posticipo si dividono la posta in palio Cittadella e Cremonese: la prima resta in corsa play off grazie al gol di Daniele Donnarumma nel finale di gara, la seconda con questo punto riesce a trascorrere almeno una notte fuori dalla zona play out, posizione in classifica però insidiata dalla Reggina che ha due punti, ma anche una partita, in meno.

Di seguito, la classifica aggiornata di Serie B.