Serie A, Verona-Parma: crisi nera per D’Aversa, Juric torna alla vittoria grazie a Barak. La classifica aggiornata

Il Verona vince di misura sul Parma.

Verona-Parma, Setti: “Salvezza ancora il nostro obiettivo, sull’Europa devo sottolineare una cosa”

La compagine allenata da Ivan Juric torna alla vittoria dopo le ultime due uscite nelle quali non era riuscita a trovare i tre punti. La rete segnata da Barak nella seconda frazione di gioco garantisce agli scaligeri un successo che li porta al nono posto della classifica, ad una sola distanza dal Sassuolo. Per la franchigia ducale, invece, l’ennesima sconfitta che non fa bene a tutto l’ambiente e al posizionamento molto complicato. Tredici i punti all’attivo per il Parma, che si trova al momento al penultimo posto della classe e continua a collezionare pesanti insuccessi.

Di seguito la classifica aggiornata.