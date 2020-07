Serie A, Verona-Inter: Sanchez al posto di Lautaro, Di Carmine in panchina. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per la sfida del Bentegodi.

Sul campo dello stadio Marcantonio Bentegodi andrà in scena la sfida tra il Verona e l’Inter, valida per la trentunesima giornata di Serie A. Gli uomini di Ivan Juric vogliono continuare ad inseguire il loro sogno, battendo i nerazzurri per cercare di raggiungere la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League. Dopo la clamorosa sconfitta subita in casa contro il Bologna, Antonio Conte è alla ricerca di riscatto, e vorrà ottenere tre punti per continuare ad alimentare un minimo di speranza per la vittoria dello scudetto, approfittando degli scivoloni di Lazio e Juventus.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Di Marco; Pessina, Lazovic; Stepinski.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Borja Valero; Lukaku, Sanchez.