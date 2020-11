Serie A, Udinese-Genoa: le formazioni ufficiali. Okaka sfida l’eroe macedone Pandev

Tutto pronto per Udinese-Genoa.

La compagine guidata da Luca Gotti, in occasione dell’ottava giornata di Serie A, ospita il club ligure di Rolando Maran. Il massimo campionato italiano torna dopo la sosta delle Nazionali e ha già visto scendere in campo divese squadre tra sabato 21 e domenica 22 novembre. Di seguito, le scelte ufficiali dei due tecnici in vista del calcio d’inizio del match previsto per le ore 18.00.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Okaka. All.: Gotti.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Bani, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Lerager, Pellegrini; Pandev, Scamacca. All.: Maran.