Serie A, Udinese-Cagliari 2-1: la decidono De Paul e Fofana, secondo ko di fila per Maran

L’Udinese ferma ancora il Cagliari.

Secondo ko di fila per la compagine sarda, sconfitta in casa dell’Udinese, nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. I padroni di casa, reduci da un brutto ko maturato contro la Juventus, provano fin da subito ad impensierire la difesa sarda conquistando un calcio d’angolo: Troost-Ekong colpisce la sfera di testa, su assist di Mandragora che crossa dalla bandierina, ma fa finire la palla fuori. Tentativo fallito. Nuova occasione per i bianconeri al 19° con Kevin Lasagna che, con un tiro dalla sinistra dell’area, calcia non trovando però lo specchio della porta. La risposta del Cagliari, tuttavia, non si fa attendere: Nainggolan, da centro area, calcia potente – ma impreciso – colpendo il palo sinistro. Nuova occasione per i friulani al 26° con Rolando Mandragora che calcia, trovando però i guantoni dell’estremo difensore rossoblù. Il gol del vantaggio dell’Udinese arriva solo al 39°: Rodrigo De Paul, su assist di Fofana, tira potente di destro battendo Rafael. Al 50° ci provano ancora i bianconeri con Okaka con un tiro dalla sinistra dell’area che però viene bloccato dai guantoni del portiere sardo.

In avvio di ripresa gli uomini di Gotti provano a raddoppiare con Nuytinck che colpisce di testa a ridosso dell’area piccola, ma la palla finisce fuori. Il Cagliari va vicino al gol del pareggio con Faragò che, su assist di Cigarini dopo un calcio da fermo, colpisce la palla di testa da certo area. La sfera, però, esce di qualche metro sulla sinistra. Nuovo tentativo dei rossoblù al 79° con Joao Pedro con un tiro di poco, che non impensierisce particolarmente la difesa friulana. E’ solo all’84° infatti che il Cagliari trova la rete dell’1-1 grazie al solito Joao Pedro che centra la porta con un tiro potente di destro. La festa dei sardi, tuttavia, dura poco: all’85° Fofana, calcia di destro a ridosso dell’area piccola, battendo così un incolpevole Rafael.