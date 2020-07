Serie A, tutto pronto per Inter-Napoli: le probabili formazioni e dove vedere in tv la gara di San Siro

La Serie A continua a dare spettacolo.

Conclusa domenica sera la 36esima giornata, le 20 squadre in questione si preparano a scendere in campo per il 37° turno, il penultimo di questo campionato. Tra le sfide più calde e accese di questa giornata, c’è sicuramente quella di San Siro, dove Inter e Napoli si affronteranno per provare a chiudere in bellezza questa stagione, che ha ormai visto trionfare, ancora una volta, la Juventus. La gara, in programma alle ore 21.45, sarà trasmessa in diretta e esclusiva da Sky . Il match potrà essere seguito in particolare sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport.

Tra i padroni di casa c’è il solito ballottaggio sulla trequarti: Antonio Conte, infatti, è ancora indeciso tra Borja Valero e Eriksen, con il primo leggermente in vantaggio sul secondo. Novità sostanziosa in attacco: Sanchez dovrebbe tornare dal primo minuto in coppia con Lukaku. Candreva e Young saranno i due esterni, con Barella al posto dello squalificato Gagliardini. Recuperato De Vrij in difesa: accanto all’olandese agiranno D’Ambrosio e Bastoni.

Idee chiare anche per mister Gennaro Gattuso, che stasera dovrebbe lanciare l’ex Politano dal 1′: solito ballottaggio serrato con Callejon che però sembra destinato alla panchina. Mertens è squalificato e al suo posto ci sarà Milik. Elmas favorito su Allan per il ruolo di mezzala. Tra i pali il solito Ospina.

Di seguito, le probabili formazioni.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Borja Valero; Sanchez, Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.