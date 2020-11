Serie A, tutto pronto per il derby da ‘zona rossa’: quote e probabili formazioni di Atalanta-Inter

Tutto pronto per Atalanta-Inter.

Sarà un derby da ‘zona rossa’: da una parte Gian Piero Gasperini, dall’altra Antonio Conte entrambi reduci una sconfitta nell’ultimo turno di Champions League, pesantissima per i bergamaschi battuti 5-0 dal Liverpool, di misura per i nerazzurri, sconfitti per 3-2 in casa del Real Madrid. La gara, in programma alle ore 15.00 al Gewiss Stadium, sarà visibile su Sky. Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono un match equilibrato con un leggero vantaggio in favore della formazione ospite. Il segno 1 infatti è offerto a 2.75, il segno X a 3.70 e il segno 2 a 2.35.

Più di qualche dubbio di formazione per Gian Piero Gasperini, che contro l’Inter sarà ancora costretto a fare a meno di due pedine fondamentali come Gosens e De Roon. In difesa, davanti a Sportiello, dovrebbero esserci Toloi, Palomino e Djimsiti. Pasalic e Freuler in mezzo al campo, con Hateboer sull’out di destra. In avanti intoccabili Gomez e Zapata, in lizza per l’altra maglia Ilicic e Malinovskyi.

Mister Conte starebbe pensando di far riposare Hakimi e Vidal. A quel punto giocherebbero Darmian e Brozovic al loro posto. In attacco, insieme a Lautaro Martinez dovrebbe rivedersi Sanchez,pronto dopo i problemi fisici che lo hanno limitato nell’ultimo periodo. Un rientro anche in difesa, dove Skriniar agirà al fianco di De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. Barella dietro le due punte.

Di seguito, le probabili formazioni.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino Djmsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Ruggeri; Gomez; Ilicic, Zapata.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella, Sanchez, Lautaro.