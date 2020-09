Serie A, tutto pronto per Bologna-Parma: quote e probabili formazioni. Le scelte Mihajlovic e Liverani di

Tutto pronto per Bologna-Parma.

Derby tutto emiliano al ‘Renato Dall’Ara’ dove Bologna e Parma vogliono riscattare la falsa partenza della scorsa settimana: la gara, in programma alle ore 20.45, sarà visibile in tv su Sky. Nonostante l’obiettivo comune, le quote e i pronostici dei bookamers preannunciano una gara in favore dei padroni di casa. Il segno 1, infatti, è offerto a 1.95, il segno X a 3.70 e infine il segno 2 a 3.85.

Sinisa Mihajlovic lancia il nuovo arrivato De Silvestri come terzino destro, a centrocampo fiducia a Schouten, con Poli è leggermente favorito su Dominguez e Svanberg. In attacco dietro l’esperto Palacio agiranno Soriano, Barrow e Skov Olsen: come annunciato da Mihajlovic, Orsolini andrà invece in panchina. Tomiyasu giocherà ancora come difensore centrale accanto a Danilo.

Fabio Liverani, ancora senza Gervinho, perde anche Inglese per una distrazione muscolare. Al suo posto insieme a Karamoh ci sarà Cornelius. Qualche dubbio a centrocampo: pronto Brugman. Darmian, nonostante l’imminente trasferimento all’Inter, dovrebbe giocare titolare e dirottato a sinistra vista la contemporanea indisponibilità di Gagliolo e Giuseppe Pezzella.

Di seguito, le probabili formazioni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Poli; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, B. Alves, Darmian; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka; Cornelius, Karamoh.