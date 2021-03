Serie A, Torino-Sassuolo 3-2: Zaza firma la rimonta da ex, stop esterno per i neroverdi. La classifica aggiornata

Rocambolesco successo del Torino nel match contro il Sassuolo.

Sul rettangolo verde dell’Olimpico Grande Torino si è giocato il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A. La sfida era stata rinviata a causa del focolaio da coronavirus scoppiato in casa granata intorno a fine febbraio. Match subito in salita per la formazione di Davide Nicola, andata sotto di due reti per la doppietta siglata da Berardi. Primo tempo da dimenticare per i granata, sembrati inferiori alla compagine emiliana sotto diversi punti di vista. Nella seconda frazione i granata provano a suonare la carica con Zaza, che scatenato sigla il gol che accorcia le distanze a circa quindici minuti dalla fine. Prima Mandragora e poi nuovamente Zaza segnano le reti che consegnano al Torino tre punti di fondamentale importanza per la lotta salvezza.

