Serie A, Torino-Parma 1-0: trionfo granata, ducali aritmeticamente in Serie B. La classifica

il Torino batte per 1-0 il Parma.

Arriva con il monday night della trentaquattresima giornata di Serie A l’ennesimo verdetto di una stagione scoppiettante e all’insegna delle sorprese. Il Parma di Roberto D’Aversa retrocede matematicamente in Serie B, al termine di un’annata sportiva decisamente deludente e al di sotto di tutte le aspettative. Fabio Liverani prima, il tecnico classe ’75 poi, non sono riusciti a trovare la giusta quadra tecnica ad un organico che, complessivamente, è sempre mancato negli appuntamenti più importanti.

Anche contro i corsari granata di Davide Nicola, è arrivata l’ennesima conferma di un’unità d’intenti mancata sin dall’inizio del campionato. Poca intesa tra i reparti a legittimare un reparto offensivo con evidenti difficoltà nel trovare la via della rete. Nemmeno l’innesto di Graziano Pellè nell’ultima finestra di calciomercato è bastato alla franchigia emiliana per recuperare lo svantaggio accumulato durante il girone d’andata.

Il Torino ottiene un successo di misura importante, che gli consente di balzare al quindicesimo posto della classifica con 34 punti, superando in un colpo solo Cagliari e Spezia. Decisiva la marcatura di Vojvoda, che servito da Ansaldi ha depositato in rete il pallone che ha permesso ai piemontesi di aggiudicarsi tre punti dal peso specifico significativo in ottica salvezza.

Di seguito la classifica aggiornata.