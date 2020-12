Serie A, Torino-Bologna: Giampaolo lancia Bonazzoli, Mihajlovic si affida a Palacio. Le formazioni ufficiali

In campo Torino e Bologna per il lunch match.

La formazione di casa deve assolutamente risollevarsi dopo la pesante sconfitta in casa della Roma e l’ultimo posto in classifica al pari del Crotone. La compagine guidata Marco Giampaolo cerca disperatamente tre punti in una sfida dall’alto coefficiente di difficoltà contro la franchigia rossoblu. Quest’ultima, guidata da Sinisa Mihajlovic, si trova in una posizione piuttosto tranquilla e potrebbe tentare il colpaccio casalingo visto che, come evidenziato dalle ultime uscite, l’undici granata non sembra nel miglior stato di forma possibile.

Ancora fuori Sirigu per il Torino, con Milinkovic Savic che difenderà i pali dietro a Bremer e Lyanco coadiuvati da Izzo. In avanti – accanto all’intoccabile Belotti – toccherà a Bonazzoli spaccare la difesa emiliana, con Gojak che dovrebbe essere l’interditore tra il centrocampo e l’attacco. In mediana Linetty affiancherà Rincon, mentre sulle fasce ancora spazio per Rodriguez e Lukic, con quest’ultimo che colma l’assenza per squalifica di Singo.

Nel Bologna poche sorprese: ancora Da Costa in sostituzione dell’indisponibile Skorupski, con il quartetto difensivo formato in posizione centrale da Medel e Danilo e completato poi da De Silvestri e Tomiyasu. Duo di centrocampo completato da Dominguez e Svanberg, con Barrow, Soriano e Vignato a sostegno di Palacio.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Lyanco, Bremer; Lukic, Gojak, Rincon, Linetty, Rodriguez; Bonazzoli, Belotti.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Medel, Tomiyasu; Dominguez, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.