Serie A, Torino-Atalanta 2-4: Belotti ci prova, Gomez e Muriel portano la Dea ai primi tre punti

Primi tre punti in campionato per la Dea.

Allo stadio “Grande Torino” del capoluogo piemontese è andata in scena la gara tra i granata padroni di casa guidati da Marco Giampaolo e l’Atalanta di mister Gian Piero Gasperini. Nel match valido per la seconda giornata di Serie A, i bergamaschi hanno conquistato i primi tre punti in stagione con un pirotecnico 4-2 finale. Al rientro in campio della Dea, dunque, sono state mantenute tutte le premesse che c’erano sulla squadra di Gasperini, compagine ancora pronta a far divertire tutti gli appassionati di calcio.

Nella gara delle ore 15.00, apre le danze il capitano del Torino Andrea Belotti, che al minuto 11 insacca il gol del vantaggio momentaneo con una conclusione all’angolino basso. Appena due minuti dopo, però, gli orobici rispondono immediatamente con l’altro capitano della partita, il Papu Gomez, che da fuori area calcia battendo Sirigu alla sua destra. Al 21′ arriva il doppio vantaggio della Dea: Gomez serve l’assist a Muriel che legge bene il passaggio del compagno e mette a segno il gol del 2-1. A pochi istanti dalla fine del primo tempo, altri due gol cambiano il risultato. Prima Hateboer, che al 42′ segna il gol del 3-1 in favore dell’Atalanta grazie ad un assist del solito Gomez; un minuto dopo, risponde ancora Andrea Belotti con un colpo di testa a distanza ravvicinata che batte Sportiello e accorcia nuovamente il risultato. Dopo la prima frazione di gioco, il parziale è di 3-2 per l’Atalanta. Nel corso della ripresa, però, la squadra agli ordini di Gasperini decide di chiudere la disputa al minuto 55, con Marten de Roon segna il gol del definitvo 4-2 su assist di Luis Muriel.

