Serie A su DAZN, ipotesi 10 partite in 10 orari diversi: ecco il motivo

La Lega di A sta valutando l'ipotesi di eliminare la contemporaneità delle gare ed aiutarla a migliorare l'audience

Dieci partite in dieci orari diversi.

Questa l'ipotesi al vaglio della Lega Serie A che, nella giornata di lunedì, si riunirà a Milano in assemblea per esprimersi a riguardo. L'obiettivo è quello di eliminare la contemporaneità dei match durante la stagione 2021/22, evitando così il sovraccarico del sistema in caso di eccessivo traffico, e possibili disservizi della piattaforma DAZN.