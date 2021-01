Serie A, Spezia-Verona: Italiano al ‘Picco’ senza Bastoni, è positivo al Coronavirus

Brutte notizie in casa Spezia.

Nel il consueto giro di tamponi fatto prima della partita – alle 15.00 allo Stadio ‘Alberto Picco’ i liguri sfideranno il Verona per la prima gara del 2021 -, è stato riscontrato un nuovo caso di positività al Coronavirus: si tratta del terzino Simone Bastoni, che è già stato posto in isolamento come da protocollo. Negativi, invece, i test degli altri componenti della squadra di mister Italiano.

Di seguito, il comunicato diramato dallo Spezia sul proprio sito di riferimento.

“Lo Spezia Calcio comunica che il calciatore Simone Bastoni è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri. Attualmente asintomatico, il laterale aquilotto ha iniziato l’isolamento fiduciario. E’ invece risultato negativo il resto del gruppo, che sarà così a disposizione di mister Italiano per la sfida al Verona”, si legge.