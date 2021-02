Serie A, Spezia-Milan: Italiano non cambia, Pioli lancia Leao. Le probabili formazioni

Il match tra Spezia e Milan chiuderà il sabato di Serie A.

I rossoneri sono alla ricerca di una vittoria che potrebbe – in caso di sconfitta da parte dell’Inter – rilanciarli in vetta alla classifica a cinque punti di distanza proprio dai nerazzurri. Una giornata di campionato che, dunque, diventa uno snodo cruciale per il prosieguo, con la Juventus che sta cercando di recuperare terreno e altre compagini come Roma, Lazio, Atalanta e Napoli che vogliono sognare in grande. Per la franchigia ligure, invece, prosegue un buon momento sotto il punto di vista delle prestazioni e dei risultati, con una classifica che per il momento vede i bianconeri a sei punti dalla zona calda.

Solito 4-3-3 per Vincenzo Italiano che dovrebbe schierare una mediana molto mobile guidata dall’ex Saponara e completata da Sena e Maggiore. Il tridente offensivo non vede una punta di ruolo, bensì giocatori abbastanza dinamici come Verde, Gyasi e Agudelo, che dovranno essere capaci nell’ovviare alla pesante assenza di Nzola. I pali spezzini saranno difesi ancora una volta da Provedel, che davanti a sé dovrebbe avere la coppia centrale formata da Chabot e Erlic, mentre sulle fasce basse laterali spazio a Vignali e Bastoni.

Tra i rossoneri da segnalare il ritorno dal primo minuto di Kjaer, che dovrebbe con tutta probabilità posizionarsi al centro della difesa accanto a Romagnoli. Sulla destra – complice la squalifica di Calabria – ci sarà Dalot, con Theo Hernandez che si posizionerà sulla corsia di sinistra. Torna il duo mediano formato da Kessie e Bennacer che ha fatto le fortune del Milan nella prima parte di stagione. In attacco dietro all’inamovibile Ibrahimovic dovrebbe tornare titolare Calhanoglu, con Saelemaekers e uno tra Rebic e Leao sull’out di sinistra. In questo momento sarebbe favorito il portoghese, nonostante la seconda punta croata venga addirittura da una doppietta siglata nell’ultima match interno contro il Crotone

Di seguito le probabili formazioni.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Chabot, Erlic, Bastoni; Sena, Saponara, Maggiore; Gyasi, Agudelo, Verde. All. Italiano