Serie A, Spezia-Cagliari 2-1: ai bianconeri lo scontro salvezza, al 94′ il “no” dal Var a Joao Pedro. La classifica

Dopo più di un mese, lo Spezia torna a fare bottino pieno in Serie A.

Dopo un primo tempo ad alta intensità, i gol arrivano tutti nella ripresa, con lo Spezia che porta a casa una partita piena di azioni da rete ed emozioni. Vantaggio ligure al 49′ con il gol dell’1-0 messo a segno da Piccoli. All’80’ il gol di Maggiore mette spiana la strada verso il successo alla formazione bianconera. Al Cagliari non basta il gol di Pereiro, che all’83’ accorcia le distanze per la compagine sarda, mettendo a segno la rete del 2-1. Negli ultimi secondi della gara, annullato dal VAR, il gol del possibile pareggio a Joao Pedro. I liguri guadagnano così tre punti fondamentali in chiave salvezza, agganciando il classifica la Fiorentina a quota 29 punti. Cagliari fermo ancora al terzultimo posto a quota 22 punti,

