Serie A, Spezia-Atalanta: le formazioni ufficiali. Ilicic è titolare con Zapata

Tutto pronto per Spezia-Atalanta.

Il club ligure guidato da Vincenzo Italiano, in occasione dell’ottava giornata di Serie A, ospita i bergamaschi di Gian Piero Gasperini. Il massimo campionato italiano torna dopo la sosta delle Nazionali e l’Atalanta deve fare i conti con alcune assenze. Di seguito, le scelte ufficiali dei due tecnici in vista del calcio d’inizio del match previsto per le ore 18.00.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Bastoni; Estevez, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; De Paoli, De Roon, Pessina, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini.