Serie A, Spal-Udinese ed Hellas Verona-Inter chiudono la 31ª giornata: le probabili formazioni

La Serie A continua a stupire.

Dopo gli anticipi tra Lecce e Lazio (2-1) e Milan e Juventus (4-2) e il resto delle partite del mercoledì Fiorentina-Cagliari (0-0), Genoa-Napoli (1-2), Atalanta-Sampdoria (2-0), Roma-Parma (2-2), Torino-Brescia( 3-1) e Bologna-Sassuolo (1-2), oggi tocca a Spal-Udinese e H.Verona-Inter, che chiuderanno la 31esima giornata.

Il primo match si disputerà allo stadio “Paolo Mazza” alle 19.30, dove Spal e Udinese si giocheranno punti importanti. La sfida – in diretta su DAZN1 -, vedrà gli spallini orfani di Cionek in difesa, con Tomovic che dovrebbe andare a prendere il suo posto. Sulla fascia dovrebbe esserci il recuperato Reca e in regia spazio a Valdifiori, mentre davanti dovrebbe tornare dal primo minuto Petagna. Nei friulani mister Gotti si affiderà a Lasagna in coppia con Okaka, mentre sono in difesa i dubbi maggiori del tecnico, che potrebbe anche confermare il terzetto formato da Ekong, Nuytinck e Samir visto col Genoa.

La sfida che andrà invece a chiudere definitivamente questa serie di gare sarà quella tra Hellas Verona e Inter, in programma alle ore 21.45 allo stadio “Marcantonio Bentegodi” e visibile su Sky Sport 1. Per gli scaligeri dovrebbe recuperare dall’infortunio ed essere della partita Ambrabat, così come Di Carmine in attacco. Rischio turnover in difesa per Rrhamani, al suo posto potrebbe esserci Gunter. Tra le file nerazzurre dovrebbe esserci Brozovic in regia, con uno tra Gagliardini e Vecino. In difesa riecco Skriniar, squalificati D’Ambrosio e Bastoni, mentre nel reparto offensivo è aperto il ballottaggio tra Lautaro Martinez e Sanchez per affiancare Lukaku.

Di seguito, tutte le probabili formazioni.

SPAL (4-4-2): Letica, Tomovic, Vicari, Bonifazi, Reca, Murgia, Valdifiori, Missiroli, Strefezza, Cerri, Petagna.

UDINESE (3-5-2): Musso, Ekong, Nuytinck, Samir, Larsen, Fofana, Walace, De Paul, Zeegelaar, Okaka, Lasagna.

H.VERONA (3-4-2-1): Silvestri, Empereur, Kumbulla, Gunter, Faraoni, Ambrabat, Miguel Veloso, Lazovic, Pessina, Zaccagni, Di Carmine.

INTER (3-4-1-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Godin, Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young, Eriksen, Lukaku, Lautaro.