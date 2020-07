Serie A, si chiude la 33esima giornata: stasera Torino-Genoa e Spal-Inter. Le probabili formazioni

Si completa il 33esimo turno di Serie A.

Dopo le conferme di Atalanta (6-2 contro il Brescia) e Milan (3-1 contro il Parma) e i mezzi passi falsi di Juventus (3-3 contro il Sassuolo) e Lazio (0-0 in casa dell’Udinese), altre quattro squadre sono pronte a scendere in campo e dire la loro per i rispettivi ambiti di classifica. Tra queste ci saranno Torino e Genoa, che lottano ancora per allontanarsi dalle zone calde della classifica, insieme a Inter e Spal, che puntano a finire il campionato nel miglior modo possibile dopo che i loro obiettivi stagionali sono ormai da tempo sfumati.

All’Olimpico Grande Torino si affronteranno dunque granata e rossoblu, con la squadra di casa che ritroverà tanti interpreti dei vari reparti. Nella gara che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202), la compagine di mister Longo ritroverà Zaza che potrebbe agire al fianco di Belotti in posizione avanzata, con Verdi alle loro spalle. Nelle fila del Grifone da segnalare il rientro in gruppo di Criscito che potrebbe riprendersi la corsia mancina, mentre in avanti dovrebbero essere confermati Pandev e Pinamonti.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu, Izzo, N’koulou, Bremer, De Silvestri, Rincon, Meitè, Ansaldi, Verdi, Zaza, Belotti.

GENOA (3-4-1-2): Perin, Goldaniga, Zapata, Masiello, Biraschi, Schone, Behrami, Criscito, Iago Falque, Pandev, Pinamonti.

La sfida di Ferrara invece – in diretta su DAZN – vedrà la formazione di casa schierare probabilmente D’Alessandro e Sala sulle fasce, mentre in attacco il ballottaggio aperto è quello tra Floccari e Castro che dovrebbero andare a sostenere Petagna. Nei nerazzurri scalpita Eriksen per una maglia da titolare alle spalle del tandem Lautaro Martinez-Sanchez, con Lukaku pronto a subentrare, mentre in difesa mister Conte potrebbe dare un turno di riposo a De Vrij.

SPAL (3-5-1-1): Letica, Cionel, Vicari, Bonifazi, D’Alessandro, Missiroli, Valdifiori, Murgia, Sala, Castro, Petagna.

INTER (3-4-1-2): Handanovic, Ranocchia, Skriniar, Bastoni, Candreva, Brozvic, Gagliardini, Biraghi, Eriksen, Sancez, Lautaro Martinez.