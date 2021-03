Serie A, Sassuolo-Verona: probabili formazioni, quote dei bookmakers e dove vedere il match in tv

Tutto pronto per Sassuolo-Verona.

Sassuolo, De Zerbi: “La partita di oggi mi ha infastidito. Abbiamo le qualità per fare meglio”

Al Mapei Stadium andrà in scena il match che vedrà come protagoniste il Sassuolo di Roberto De Zerbi e il Verona di Ivan Jurić. Entrambe le compagini si affrontano in cerca di riscatto dato che la squadra neroverde ha perso due a zero contro l’Udinese di Luca Gotti nella scorsa giornata di Serie A, mentre la franchigia veneta è stata sconfitta con il medesimo punteggio dal Milan di Stefano Pioli. Tanto spettacolo e giocate di qualità sono dunque attese in quel di Sassuolo: da una parte cercheranno di incantare tifosi ed addetti ai lavori Domenico Berardi e Ciccio Caputo, dall’altra parte il Verona dovrebbe, però, rispondere presente con Mattia Zaccagni e Kevin Lasagna. Di seguito, le probabili formazioni.

SASSUOLO (4-2-3-1) Probabile formazione: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, M. Lopez; Berardi, Djuricic, Defrel; Caputo. All. De Zerbi

VERONA (3-4-2-1) Probabile formazione: Silvestri; Magnani, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go, scaricando l’applicazione da tablet o da smartphone.

Le quote ed i pronostici dei bookmakers vedono leggermente favorita la squadra di casa. La vittoria del Sassuolo (segno 1), infatti, è data a 2.55, mentre il segno 2 è quotato a 2.90. Il segno X è dato, invece, a 3.20.