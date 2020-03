Serie A, Sampdoria-Verona 2-1: Quagliarella rimonta i gialloblù, i blucerchiati si aggiudicano la sfida-salvezza

Si ferma l’Hellas Verona.

Archiaviato il brutto ko rimediato in casa contro la Fiorentina, la Sampdoria torna alla vittoria nella sfida di questo pomeriggio contro la compagine di Ivan Juric. Un successo in rimonta, deciso da due reti di Quagliarella, che permette ai blucerchiati di conquistare tre preziosissimi punti in chiave salvezza. La formazione ospite prova fin da subito a rendersi pericolosa: al 12° un colpo di testa di Di Carmine, su assist dalla sinistra di Lazovic, fa tremare la difesa Doriana. Audero, però, sventa la minaccia senza troppe difficoltà. Non si fa attendere la risposta della Sampdoria: Gabbiadini prova la conclusione, ma il tiro è centrale e Silvestri fa sua la sfera. Gran tiro da fuori di Amrabat con un attentissimo Audero che, ancora una volta, salva il risultato. E’ solo al 32° infatti che il Verona trova la rete del vantaggio grazie a Zaccagni che, servito da uno scatenato Lazovic, batte l’estremo difensore blucerchiato con un piattone volante.

In avvio di ripresa, la formazione di Ivan Juric va vicina al raddoppio con Rrahmani, che calcia in porta con un tiro di poco impreciso, che finisce fuori. Festeggia la Sampdoria al 77° con il solito Quagliarella che, servito da Depaoli, spiazza Silvestri con un tiro potente. All’83° Valeri si reca al VAR per un presunto contatto in area gialloblù. Dopo il controllo al monitor, il direttore di gara indica il dischetto: Quagliarella non sbaglia dagli 11 metri e regala così alla sua squadra tre preziosissimi punti in chiave salvezza.