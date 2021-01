Serie A, Sampdoria-Udinese: Quagliarella titolare, Walace vince il ballottaggio con Arslan. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto per Sampdoria-Udinese.

Sarà la sfida tra Sampdoria e Udinese a chiudere con l’ultimo anticipo, il sabato della 18^ giornata di Serie A. Dopo il ko rimediata nel derby contro lo Spezia, i blucerchiati, scenderanno in campo col coltello tra i denti per ritrovare la vittoria. Ranieri sceglie Verre a supporto di Quagliarella, panchina per Keita e Torregrossa. Nell’Udinese, Pereyra dietro a Lasagna, Walace vince il ballottaggio con Arslan.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Damsgaard; Verre; Quagliarella. All. Ranieri

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. All. Gotti