Serie A, Salvini: “Nessuno è soddisfatto dell’operato di Spadafora. Ripresa? Ecco cosa penso”

Parola a Matteo Salvini.

L’emergenza Coronavirus ha avuto infatti importanti ripercussioni sul mondo dello sport. Con l’inizio della “fase 2”, formalmente avvenuto il 4 maggio, anche il calcio, fermatosi fino a data da destinarsi, ha però mosso i primi passi verso la ripresa. Il Governo italiano ha infatti dato il permesso ai tesserati di allenarsi individualmente presso i centri sportivi, mentre per le sedute collettive bisognerà attendere il 18 maggio. Intanto, i club stanno sottoponendo giocatori e membri dello staff ai tamponi. Nessuna novità, invece, sul fronte della ripresa delle competizioni, che deve essere ancora ulteriormente discussa.

Il leader della Lega, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha detto la sua in merito alle possibilità di ripresa dei campionati di calcio italiani, soffermandosi sull’operato del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

“Il mio pensiero – dice Salvini – non è quello di tornare a tifare domattina, ma il calcio dà lavoro a decine di migliaia di persone che non sono Cristiano Ronaldo, Mertens o Ibrahimovic. Si tratta di ragazzi, preparatori atletici, giardinieri che prendono mille euro al mese. Ci sono tante persone che lavorano attorno al calcio, penso alle tante piccole società sportive. Ci sono tanti campetti in tutta Italia che rischiano di chiudere. E’ un ragionamento che interessa i nostri figli e i nostri posti di lavoro. Spadafora? Lo lascio giudicare agli addetti al lavoro e non ne ho sentito nessuno contento. Mi sembra che qualcuno usi il mondo delle sport e del calcio per coprire altri problemi. Non è che bloccando a oltranza il calcio si risolvono i problemi di tutti gli italiani. Ritengo che qualcuno abbia una sorta di pregiudizio nei confronti del calcio“.

