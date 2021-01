Serie A, Roma-Verona 3-1: tris all’Olimpico e controsorpasso alla Juventus, Fonseca torna al terzo posto. La classifica

La Roma rialza la testa dopo le polemiche e conquista un prezioso successo contro l’Hellas Verona.

Missione compiuta per la Roma che, nel posticipo della 20^ giornata di Serie A andato in scena questa sera dell'”Olimpico”, si impone sul Verona di Ivan Juric con il risultato di 3-1. A decidere la gara le reti di Mancini, Mkhitaryan e Mayoral, che traghettano i giallorossi al terzo posto a -6 dal Milan capolista. Gli uomini di Fonseca rispondono dunque al successo della Juventus sulla Sampdoria, effettuando il controsorpasso proprio ai danni dei bianconeri: prossimi avversari dei capitolini. Risultato convincente che fa tornare il sereno in casa Roma, dopo le polemiche scaturite a seguito del ko rimediato nel derby contro la Lazio.