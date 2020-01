Serie A, Roma-Torino: confermato Florenzi, Berenguer e Verdi alle spalle di Belotti. Le formazioni ufficiali della sfida

E’ tutto pronto per Roma-Torino.

Manca sempre meno alla sfida tra giallorossi e granata, ultimo dei quattro anticipi della 18^ giornata di Serie A. Ghiotta occasione per i capitolini che, nel match dell’Olimpico, avranno l’opportunità di portarsi a solo 4 lunghezze da Inter e Juventus: entrambe in vetta alla classifica a quota 42 punti. Situazione sicuramente meno rosea per il Toro, a caccia di una vittoria che manca ormai dall’otto dicembre scorso.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Berenguer, Verdi; Belotti. All. Mazzarri