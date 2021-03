Serie A, Roma-Napoli: probabili formazioni, quote dei bookmakers e dove vedere il match in tv

All’Olimpico va di scena la sfida tra Roma e Napoli.

Un confronto storico, che da sempre regala gol e colpi da fuoriclasse. Il derby del sud è una dei match più rappresentativi della Serie A, con due squadre storicamente in lotta per la supremazia nel meridione e non solo. Nel posticipo delle ore 20:45 – visibile in diretta su Sky Sport 1 (canale 201) – si affronteranno due formazioni che vivono momenti diversi della stagione. I giallorossi arrivano dalla schiacciante vittoria nel doppio confronto di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, intervallata dal brutto insuccesso in campionato contro il Parma. Gli azzurri, invece, sono in cerca di conferme e continuità dopo lo splendido successo esterno contro il Milan.

Le quote delle principali agenzie di scommesse sportive non si sbilanciano su una possibile favorita. I capitolini sembrano però leggermente in vantaggio rispetto ai partenopei, con un 2.55 a fronte del 2.70 azzurro. La quota più alta rappresenta il pareggio tra le due formazioni, con un 3.40 che lascia presagire una sfida ricca di emozioni e spettacolo. Quest’ultimo aspetto è infatti puntualmente dimostrato dall’over 2.5, che resta fisso a 1.60 e non dovrebbe subire rialzi a meno di clamorose novità dell’ultimo momento.

Di seguito le probabili formazioni.