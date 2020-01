Serie A, Roma-Lazio 1-1: decidono le reti di Dzeko e Acerbi, papere di Strakosha e Pau Lopez

Termina con un pareggio il derby della Capitale.

Non vanno oltre l’1-1 Lazio e Roma, affrontatesi questo pomeriggio allo stadio “Olimpico”, nella sfida valida per la ventunesima giornata di Serie A. I giallorossi provano fin da subito a fare la partita; Under dalla destra tenta di servire Dzeko, ma Lulic lo ferma in modo irregolare e i capitolino conquistano così il primo calcio di punizione del match. La prima vera occasione per gli uomini di Fonseca però si presenta solo al 13° con Cristante che calcia verso la porta, trovando però la deviazione di Luiz Felipe che manda la palla in angolo. E’ solo al 26° infatti che la Roma passa in vantaggio con Dzeko che, servito da Cristante, colpisce la palla di testa anticipando così Strakosha e regalando ai suoi la rete dell’1-0. Nuova ghiottissima occasione per i capitolini al 27° ancora con Dzeko andato ad un passo dal raddoppio. Dopo l’assalto giallorosso, la Lazio prova ad alzare il baricentro con l’obiettivo di spingersi in avanti per trovare la rete del pareggio. Al 34° un clamoroso errore di Pau Lopez permette ai biancocelesti di agguantare l’1-1: lo spagnolo rilancia la palla in area ostacolandosi con Smalling, Acerbi sfrutta la papera del portiere mandando così la palla in rete.