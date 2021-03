Serie A, Roma-Genoa: Fonseca ritrova Smalling e Pedro dal 1′, Ballardini sceglie Destro. Le formazioni ufficiali

Il match tra Roma e Genoa apre la domenica di Serie A.

Sfida avvincente in quel della capitale tra la formazione di Paulo Fonseca e quella di Davide Ballardini, entrambe in cerca di ulteriori punti per proseguire la loro striscia positiva di risultati e prestazioni. La formazione giallorossa – dopo la debacle casalinga contro il Milan – è riuscita a conquistare un successo di fondamentale importanza sul campo della Fiorentina, arrivando potenzialmente rivitalizzata alla soglia di questo incontro. Momento positivo anche per la compagine ligure, che nonostante il pareggio nel derby cittadino contro la Sampdoria sta attraversando un periodo di forma eccellente, frutto del lavoro messo in atto dal quarto mandato di Ballardini.

Di seguito le formazioni ufficiali.

ROMA(3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Mancini, Cristante; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Bruno Peres; El Shaarawy, Pedro; Borja Mayoral. All.: Fonseca.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Zajc, Strootman, Badelj, Zappacosta; Destro, Pjaca. All.: Ballardini.