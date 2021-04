Serie A, Roma-Bologna: Sorprese Mirante e Reynolds. In avanti c’è Mayoral. Le formazioni ufficiali

Roma e Bologna si apprestano a scendere in campo alle ore 18 allo Stadio Olimpico di Roma.

Una partita dal grande valore per ambedue le squadre, che per motivi diversi vogliono vincere e guadagnare tre punti in classifica. I capitolini possono cavalcare l’onda dell’importante successo contro l’Ajax in Europa League, con Paulo Fonseca che si gioca le ultime chance per provare ad entrare tra le prime quattro in campionato. La squadra emiliana invece vuole continuare a raccogliere punti, per arrotondare una classifica che è già tranquilla.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Reynolds, Villar, Diawara; Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral. All. Fonseca

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic