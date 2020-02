Serie A, Roma-Bologna 2-3: Orsolini-Barrow show, Mihajlovic sogna l’Europa. Il commento

Roma e Bologna sono scese in campo questa sera all’Olimpico nell’anticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie A.

La squadra di Sinisa Mihajlovic è riuscita a mettere in difficoltà i padroni di casa fin dai primi istanti del match. È a soltanto un quarto d’ora dal fischio d’inizio, infatti, che il risultato si sblocca in favore dei rossoblù. Orsolini approfitta di un cross di Barrow e insacca il pallone in rete, battendo Pau Lopez. La Roma prova a rispondere, ma gli ospiti difendono bene. Tuttavia, un errore clamoroso punisce i felsinei al 22′. Denswil, infatti, infila la sfera nella sua porta con un goffo intervento, nel tentativo di rendere inefficiente una palla messa in area da Kolarov. Non ci sarebbe arrivato nessuno dei giallorossi. Neanche cinque minuti ed il Bologna ripara all’errore, tornando nuovamente in vantaggio. A regalare l’1-2 ai suoi è Barrow con un destro dal limite. Dominio assoluto dei rossoblù nel primo tempo, non riesce ad uscire la squadra di Paulo Fonseca.

La ripresa ha inizio sulla scia della prima metà di gioco. Il Bologna continua a dimostrare di avere le qualità per conquistare i tre punti all’Olimpico, contro una Roma in netta difficoltà. Al 53′ arriva la doppietta di Barrow in contropiede: l’attaccante gambiano salta tutti e arriva in porta, senza dare tregua a Pau Lopez. È 1-3. Paulo Fonseca tenta di dare una svolta alla gara, inserendo Under e Bruno Peres. Al 72′ è proprio il brasiliano neo-entrato a servire Mkhitaryan l’assist per accorciare le distanze. È l’armeno a battere di testa Skorupski. Il gol del 2-3, tuttavia, non basta per rimettere in gara i giallorossi, che all’80’ restano anche in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Cristante. Nulla da fare per i Capitolini, che devono arrendersi agli uomini di Sinisa Mihajlovic.

Il Bologna, in attesa che le altre squadre scendano in campo, sale al sesto posto della classifica in zona Europa. Crisi sempre più profonda, invece, per la Roma, che non vince da quattro gare consecutive.