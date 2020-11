Serie A: ribaltone Inter ma la Roma dà spettacolo, ok Bologna e Sassuolo con De Zerbi capolsita. Risultati e classifica

Terminati i match diurni relativi al campionato di Serie A.

In occasione dell’ottava giornata del massimo campionato italiano, sono state giocate quattro gare a partire dalle ore 15.00. Inter-Torino finisce con il risultato di 4-2, con i granata in doppio vantaggio grazie a Zaza (47′) e Ansaldi (62′), ma surclassati durante la ripresa dai nerazzurri: il poker è servito con le reti di Sanchez (64′), Lukaku (67′ e 84′) e Martinez (90′). La Roma di Paulo Fonseca dà spettacolo nel 3-0 ai danni del Parma, con le reti di Mayoral (28′) e Mkhitaryan (32′ e 40′). Il Bologna vince di misura contro la Sampdoria, reti di Regini (autogol 44′) e Orsolini (52′) seppur i blucerchiati erano passati in vantaggio al 7′ con Thorsby. Ancora una vittoria per il Sassuolo di De Zerbi grazie a Boga (42′) e Berardi (76′) che abbattono l’Hellas Verona. Di seguito, la classifica aggiornata.

Inter-Torino 4-2

Roma-Parma 3-0

Sampdoria-Bologna 1-2

Verona-Sassuolo 0-2

