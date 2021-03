Serie A, Parma-Genoa 1-2: doppio Scamacca risponde alla rovesciata di Pellè. La classifica aggiornata

Il Genoa passa per 1-2 sul campo del Parma.

Si apre in maniera rocambolesca e spettacolare il ventottesimo turno di Serie A, con la sfida tra rossoblu e ducali che ha riservato spettacolo ed emozioni fino ai suoi istanti finali. A sbloccarla è proprio la formazione di casa, grazie ad un super gol in rovesciata di Graziano Pellè, al suo primo centro dopo il ritorno nella penisola. La prima frazione di gioco viene gestita in maniera quasi del tutto ottimale dagli emiliani, che concedono pochi spazio alla franchigia di Ballardini. Il riscatto dei liguri arriva al 50′, quando Scamacca firma il pareggio e porta il punteggio sull’1-1. Bastano altri venti minuti e il giovane attaccante del Genoa tira fuori un’altra perla, battendo Sepe con un gran tracciante da fuori area. Si conclude così il match del ‘Tardini’, con tre punti d’oro che consentono al Grifone di salire almeno momentaneamente al tredicesimo posto della classifica e che, conseguentemente, lasciano fermo il Parma alla penultima posizione.

