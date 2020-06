Serie A, oggi tocca a Brescia-Genoa, Cagliari-Torino e Lazio-Fiorentina: le probabili formazioni

La Serie A entra nel vivo.

Dopo ben 103 giorni di stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus, il calcio italiano è pronto ad affrontare la sfida più ardua di questa stagione: chiudere il campionato. Il 28esimo turno si è aperto ieri sera cin l’anticipo dell’Allianz Stadium tra Juventus e Lecce – terminato 4-0 in favore del padroni di casa -, e si completerà domenica, con sei sfide tra le 17:15 e le 21:30. Le gare verranno giocate rigorosamente a porte chiuse, come già accaduto per la Coppa Italia.

Il sabato di Serie A sarà inaugurato dallo scontro salvezza tra Brescia e Genoa. La gara, in programma alle ore 17.15 allo Stadio ‘Mario Rigamonti’, sarà visibile su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. Diego Lopez dovrà fare a meno su Balotelli, dunque, in avanti spazio ad Alfredo Donnarumma, al suo fianco pronto Torregrossa. In casa Genoa, invece, Nicola pensa a schierare Pinamonti dal primo minuto al fianco di Iago Falque.

Alle 19.30 sarà il turno di Cagliari-Torino, gara in programma allo Sardegna Arena e visibile su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Il dubbio più grande di mister Zenga riguarda Nainggolan. Recuperi importanti anche per il Torino, che ritrova Verdi e Ansaldi, ma perde Zaza. Ballottaggio in difesa tra Lyanco e Bremer con il primo leggermente favorito.

A chiudere Lazio-Fiorentina, alle 21.45: il match, in programma allo Stadio ‘Olimpico’ di Roma sarà visibile solo su DAZN1. La squadra di Inzaghi che proverà a riscattare la sconfitta con l’Atalanta per accorciare nuovamente sulla Juve, dovrà fare a meno con ogni probabilità di Cataldi, Radu e Correa. La Fiorentina dovrebbe invece puntare ancora sulla coppia d’attacco Ribery-Vlahovic.

Di seguito, le probabili formazioni.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Al. Donnarumma.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schöne, Cassata, Barreca; Pinamonti, Iago Falque.

CAGLIARI (3-5-2): Olsen; Walukiewicz, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Nandez, Cigarini, Rog, Lu. Pellegrini; Simeone, João Pedro.

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Lyanco; Aina, Lukic, Meité, Ansaldi; Edera, Belotti, Berenguer.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Vlahovic.