Serie A, oggi si torna in campo: inaugurano Torino-Parma e Verona-Cagliari. Le probabili formazioni

La Serie A torna in campo.

Dopo ben 103 giorni di stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria globale legata alla diffusione del Coronavirus, il calcio italiano si prepara ad affrontare la sfida più ardua di questa stagione: chiudere il campionato; all’appello mancano ancora 12 turni da disputare in soli in 41 giorni. La ripartenza è fissata per sabato 20 e domenica 21 giugno con i recuperi della 25esima giornata – in sospeso dallo scorso febbraio -, che consentirà di allineare tutte le squadre con 26 partite giocate. Lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 giugno, invece, sarà di scena la 27esima giornata. Le gare verranno giocate rigorosamente a porte chiuse, come già accaduto per la Coppa Italia.

Inaugura alle 19.30 Torino-Parma, con i granata chiamati ad interrompere una serie di sei sconfitte consecutive per allontanarsi dalla zona retrocessione che dista appena due punti. Moreno Longo dovrebbe passare al 4-4-2, con Sirigu tra i pali; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer in difesa; Berenguer, Lukic, Rincon, Edera a centrocampo e la coppia Zaza-Belotti in attacco. Pochi dubbi, invece, in casa Parma: Roberto D’aversa punterà sul suo consueto 4-3-3 con Cornelius affiancato da Gervinho e Kulusevski. Il match sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Segue alle 21.45 Verona-Cagliari; Walter Zenga è pronto all’esordio sulla panchina rossoblù, tre mesi dopo il suo arrivo in Sardegna. Il Cagliari, al Bentegodi, dovrà fare a meno dei due giocatori più rappresentativi: lo squalificato Joao Pedro e l’infortunato Nainggolan. Dunque, possibile la conferma del 4-3-1-2 con Simeone nel ruolo di ‘falso nueve’. Juric, invece, ripartirà dal solito modulo, il 3-4-1-2, con qualche ballottaggio in attacco: Borini favorito su Di Carmine, Pessina su Verre. Il match sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN.

Di seguito, le probabili formazioni.

TORINO (4-4-2): Sirigu;De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Berenguer, Lukic, Rincon, Edera; Zaza, Belotti.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Gervinho, Cornelius, Kulusevski.

VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Borini.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Simeone; Birsa, Pereiro.