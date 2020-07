Serie A, oggi si completa la 30esima giornata: probabili formazioni e dove vedere tutti i match

La 30esima giornata di Serie A entra nel vivo.

I 3 anticipi del sabato hanno decretato una possibile ‘fuga scudetto’ della Juventus data sia dalla sua vittoria per 4-1 sul Torino, che dalla sconfitta casalinga della Lazio contro il Milan, con il netto parziale di 0-3. Oggi andranno in scena tutti gli altri incontri, che vedranno impegnate diverse big ma anche compagini in lotta per le zone calde della classifica.

La domenica di campionato sarà inaugurata dalla sfida tra Inter e Bologna, in programma per le ore 17:15 e visibile in esclusiva su DAZN1. I padroni di casa dovranno ancora fare a meno dello squalificato Skriniar, con uno tra Godin e D’Ambrosio a sostituirlo. In fascia assente Moses dovrebbe esserci nuovamente Candreva, mentre nel reparto offensivo l’ottima condizione fisica di Sanchez permette proprio al cileno di poter insediare uno tra Lukaku e Lautaro Martinez. Negli emiliani invece scalpita l’ex Palacio, con Orsolini e Barrow che dovrebbero girargli intorno. Dovrebbero essere confermati Danilo e Bani al centro della difesa, mentre a centrocampo potrebbe essere ancora il duo Medel-Shouten a dirigere la mediana.

INTER (3412): Handanovic, Godin, Bastoni, De Vrij, Candreva, Barella, Gagliardini, Biraghi, Eriksen, Lukaku, Lautaro Martinez.

BOLOGNA (433): Skorupski, Tomiyasu,Danilo,Bani, Dijks, Soriano, Schouten, Medel, Orsolini, Barrow, Palacio.

Alle 19:30 sarà il turno di Brescia ed Hellas Verona, che si sfideranno allo stadio Mario Rigamonti. La gara. sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, canale 255. Nelle Rondinelle dovrebbe rivedersi Torregrossa dal 1’ minuto insieme a Donnarumma, mentre a centrocampo solito ballottaggio tra Dessena e Romulo con Tonali in cabina di regia. Negli scaligeri rientra dalla squalifica Kumbulla, con Lazovic e Faraoni che dovrebbero agire sulle corsie. In attacco dovrebbero esserci Verre e Zaccagni a sostegno di Di Carmine.

BRESCIA (4312): Joronen, Papetti, Mateju, Sabelli, Martella, Bjarnason, Tonali, Dessena, Spalek, Donnarumma, Torregrossa.

H.VERONA (3421): Silvestri, Rrahmani, Gunter, Kumbulla, Faraoni, Badu, Ambrabat, Lazovic, Verre, Zaccagni, Di Carmine.

Sempre alle 19:30, in diretta su Sky Sport Serie A, sarà invece possibile assistere al match della Sardegna Arena tra Cagliari e Atalanta. Per i sardi recuperato Walukievic in difesa dovrebbe far trio con Carboni e Pisacane, mentre in mezzo al campo insostituibili Nandez e Nainggolan a sostegno del tandem Joao Pedro-Simeone. Nei bergamaschi potrebbe toccare a Pasalic far rifiatare Freuler a centrocampo, mentre in avanti tiene botta il ballottaggio Ilicic-Malinovskyi per affiancare Gomez a sostegno di uno tra Muriel e Zapata.

CAGLIARI (352): Cragno, Walukievic, Pisacane, Carboni, Nandez, Ionita,Rog, Nainggolan,Mattiello, Joao Pedro, Simeone.

ATALANTA (3421): Gollini, Toloi, Palomino, Caldara, Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens, Ilicic, Gomez, Zapata.

Allo stesso orario e sempre su Sky Sport (canale 253) andranno in scena Parma e Fiorentina, con i padroni di casa che ritroveranno Kucka insieme probabilmente a Kurtic in mezzo al campo, mentre potrebbe riposare Cornelius a causa di un affaticamento, al suo posto pronto Caprari. Sponda viola il tecnico Iachini dovrebbe riconfermare Ribery e Chiesa in attacco, con Cutrone pronto a subentrare e Vlahovic ancora squalificato. Nel terzetto difensivo davanti a Dragowsky dovrebbe tornare dal 1’ minuto Caceres, mentre a centrocampo potrebbe essere schierato Ghezzal.

PARMA (433): Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Kucka, Brugman, Kurtic, Gervinho, Kulusevski, Caprari.

FIORENTINA (352): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Duncan, Pulgar, Dalbert, Chiesa, Ribery.

Penultimo match delle 19:30 quello tra Sampdoria e Spal, offerto in esclusiva da DAZN. I blucerchiati hanno bisogno di punti per centrare la salvezza e dovrebbero così affidarsi a a Gabbiadini, con Quagliarella che resta in dubbio per la sfida. Al centro della difesa ancora assente Tonelli, dovrebbe esserci la coppia Colley-Yoshida, mentre a centrocampo possibile duo Vieira-Ekdal. Nei ferraresi Di Biaggio perde sia D’Alessandro che Valoti sugli esterni, pronti a sostituirli Castro e Strefezza. In attacco dovrebbero rivedersi Floccari e Petagna.

SAMPDORIA (442): Audero, Bereszynski, Colley, Yoshida, Murru, De Paoli, Vieira, Ekdal, Linetty, Bonazzoli, Gabbiadini.

SPAL(433): Letica, Cionek, Vicari, Bonifazi, Felipe, Castro, Valdifiori, Dabo, Strefezza, Cerri, Tunjov.

A chiudere la serie di incontri previsti per questa fascia oraria ci sarà la sfida tra Udinese e Genoa, in diretta su Sky Sport (canale 254). I friulani potrebbero riconfermare De Maio in difesa e Jajalo a centrocampo, con De Paul che dovrebbe sostenere Okaka e Nestorovski, assente per infortunio Lasagna. Nei rossoblu probabile il tandem d’attacco composto da Pandev e Sanabria, con Lerager che dovrebbe sostituire lo squalificato Schone.

UDINESE (352): Musso, De Maio, Nuytinck, Samir, Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Sema, Nestorovski, Okaka.

GENOA (352): Perin, Romero, Masiello, Soumaoro, Biraschi, Lerager, Behrami, Sturaro, Barreca, Sanabria, Pandev.

Il big match tra Napoli e Roma delle 21:45 chiuderà il 30esimo turno e sarà visibile in diretta su Sky Sport 1. Al centro della difesa Gattuso potrebbe riproporre l’ex Manolas insieme a Koulibaly, mentre il trio Ruiz-Demme-Zielinski è quello che ha dato sinora maggiori sicurezze a centrocampo. In attacco Insigne dovrebbe completare il trio con Mertens e Callejon. Nei giallorossi resta da valutare tra i pali Pau Lopez, mentre tornano dalla squalifica Veretout e Pellegrini che dovrebbero essere di nuovo titolari. In attacco salirà in cattedra Dzeko, probabilmente sostenuto da Under e Mkhitaryan.

NAPOLI (433): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Insigne, Mertens, Callejon.

ROMA(4231): Mirante, Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Under, Pellegrini, Dzeko.