Serie A, oggi i recuperi della prima giornata di campionato: tutte le probabili formazioni

La Serie A torna in campo per i recuperi della prima giornata di campionato.

Stasera, Benevento-Inter, Udinese-Spezia e Lazio-Atalanta, che avevano ottenuto la possibilità di posticipare il primo match di campionato a causa degli impegni in agosto della stagione passata, si sfideranno per portarsi in pari con le altre squadre: le gare, in programma rispettivamente alle 18.00 e alle 20.45, saranno visibili in tv su Sky.

Pippo Inzaghi potrebbe cambiare un solo uomo rispetto all’undici di partenza della gara contro la Sampdoria. Antonio Conte, invece, potrebbe modificare la formazione di partenza con ben sette uomini nuovi, premiando alcuni tra i calciatori che hanno dato una marcia in più nel finale della scorsa gara.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Moncini.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Sensi; Sanchez,

Pochi dubbi per Luca Gotti, pronto a schierare la sua Udinese con il classico 3-5-2. Vincenzo Italiano, che vuole rifarsi dopo il ko rimediato al Manuzzi dal Sassuolo, potrebbe invece optare per un solido 4-3-3.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, Forestieri, De Paul, Coulibaly, Ouwejan; Lasagna, Nestorovski.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Terzi, Marchizza; Deiola, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi.

Simone Inzaghi, per tentare di battere l’Atalanta, va verso la conferma dello stesso undici che ha ben figurato a Cagliari. Gian Piero Gasperini, invece, potrebbe riproporre la stessa linea di centrocampo e il portiere che hanno vinto sul campo del Torino, cambiando qualcosa in attacco e in difesa.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel.