Serie A, nuovo calciatore dell’Inter positivo al Coronavirus: ecco di chi si tratta

Nuova tegola in Serie A.

Dopo Dzeko, Callejon e Zapata, il campionato di massima serie conta un altro positivo al Coronavirus: stavolta si tratta di Daniele Padelli dell’Inter: l’estremo difensore classe ’85 ha scoperto di aver contratto il Covid-19 in seguito agli ultimi tamponi effettuati dal gruppo squadra dei nerazzurri. Il numero 27 della squadra di Antonio Conte, totalmente asintomatico, è già stato posto in isolamento come da protocollo sanitario.

Di seguito, il comunicato diramato sul sito ufficiale dell’Inter.

“FC Internazionale Milano comunica che Daniele Padelli è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo controllo effettuato in vista della gara di domani pomeriggio contro l’Atalanta. Il portiere nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”, si legge