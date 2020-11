Serie A, nuova tegola in casa Genoa: rilevato un positivo al Coronavirus nel gruppo di Maran

Nuova tegola in casa Genoa.

Dopo aver recuperato tutti i calciatori che erano risultati positivi nelle scorse settimane, Rolando Maran dovrà fare i conti con un nuovo caso di Coronavirus: i tamponi effettuati nelle scorse ore, infatti, hanno riscontrato una nuova positività al Covid-19. Il calciatore in questione, riferisce il club rossoblù, è stato già posto in isolamento come da protocollo.

Di seguito, il comunicato in questione.

“Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli esami strumentali effettuati in data 6/11/2020 il difensore Cristian Zapata è risultato positivo al Covid 19. La Società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le Autorità competenti”, si legge.