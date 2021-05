Serie A, “Non è il club”: ore 22.45 live su Facebook, YouTube e Twitch!

“Non è il club“: la trasmissione di Mediagol sulla Serie A.

Serie A, verso Juventus-Milan: CR7 vs Ibra, Pirlo sfida Pioli. Quel posto in Champions League…

Dopo il primo verdetto che ha sancito l’Inter Campione d’Italia del massimo campionato italiano, la lotta per accamparsi un posto in zona Champions League entra nel clou. Tutto (o quasi) passerà dal big match di giornata in cui si affronteranno la Juventus di Andrea Pirlo ed il Milan di Stefano Pioli. L’Atalanta sul campo del Parma, già retrocesso in Serie B, va a caccia di punti pesanti in chiave Europa. Il Napoli di Rino Gattuso non molla ed insegue con abnegazione e amor proprio la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea. Passo falso, invece, della Lazio sul campo della Fiorentina di Beppe Iachini trascinata da un Dusan Vlahovic strabiliante.

Serie A, Fiorentina-Lazio 2-0: doppietta di Vlahovic e viola vicini alla salvezza. La classifica

Il Crotone di Serse Cosmi ed il Parma di Roberto D’Aversa sono ufficialmente retrocessi in Serie B. La sfida salvezza si fa ancora più avvincente poiché sono diverse le squadre ancora pienamente invischiate nella zona rossa del campionato di Serie A. Il Benevento di Pippo Inzaghi o il Torino di Davide Nicola? Il Cagliari di Leonardo Semplici o lo Spezia di Vincenzo Italiano? Una lotta che si deciderà, con ogni probabilità, all’ultimo respiro.

