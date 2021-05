Serie A, “Non è il club”: ore 22.45 live su Facebook, YouTube e Twitch!

“Non è il club“: la trasmissione di Mediagol sulla Serie A.

Il massimo campionato italiano volge al termine dopo un’annata scoppiettante e piena di emozioni.

L’Inter, dopo aver vinto lo Scudetto con largo anticipo, festeggia in quel di San Siro con 1000 presenti tra sponsor e invitati.

La lotta per staccare il pass per la prossima Champions League si deciderà questa sera con Milan, Napoli e Juventus che avranno a disposizione novanta minuti per cambiare il proprio destino. I rossoneri sul campo della Dea di Gasperini tenteranno l’impresa per raggiungere un traguardo costruito con cura da Stefano Pioli & Co. La compagine partenopea avrà l’opportunità di qualificarsi alla massima competizione europea battendo il Verona di Juric allo stadio Diego Armando Maradona. La zebra bianconera non è padrone del proprio destino ma Andrea Pirlo – considerato l’impegno complicato che avranno Donnarumma e compagni – può solo vincere e sperare.

Di tutto questo, e non solo, parleremo nel corso del format di approfondimento calcistico condotto da Giulia Fazio con Luca Silvestri e Nicolò Cilluffo.

