Serie A, Napoli-Sassuolo: Gattuso rilancia Zielinski, De Zerbi senza Boga e Bourabia. Le probabili formazioni

Si completa il quadro degli anticipi della 36esima giornata del campionato di Serie A.

Questa sera, fra le mura dello Stadio “San Paolo” andrà in scena la sfida tra Napoli e Sassuolo. Abbandonate ormai le ultime speranze di conquistare una storica qualificazione in Europa, gli uomini di Roberto De Zerbi non hanno molto da chiedere alla classifica, al contrario dei partenopei che vorrebbero blindare il quinto posto. Tra assenze e ritorni in campo, anche questo match dovrebbe riservare delle novità di formazione per quanto riguarda entrambe le compagini.

In occasione dell’incontro in programma alle ore 21.45 – che sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN – Milik potrebbe avere una chance dal primo minuto, dando vita alla solita staffetta per il ruolo di prima punta insieme a Mertens. In mezzo al campo, chi sembra essere certo di una maglia da titolare è Zielinski, coadiuvato nel reparto con ogni probabilità da Lobotka e Fabian Ruiz, mentre in difesa è di nuovo ballottaggio Maksimovic-Manolas, con l’ex Roma in vantaggio.

I neroverdi, invece, dovranno fare a meno dell’infortunato Boga e dello squalificato Bourabia, con Haraslin e Magnanelli che dovrebbero rispettivamente sostituirli. In attacco, spazio ancora una volta a Caputo, mentre al centro della difesa solito duello Marlon-Chiriches per una maglia da titolare accanto a Ferrari.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All.: Gennaro Gattuso.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopulos, Magnanelli, Locatelli, Berardi, Djuricic, Haraslin, Caputo. All.: Roberto De Zerbi.