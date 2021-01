Serie A, Napoli-Parma: Gattuso sceglie Petagna, D’Aversa torna al tridente e lancia Cornelius. Le formazioni ufficiali

La sfida tra Napoli e Parma apre la serata domenicale di Serie A.

Crocevia fondamentale sia per la compagine azzurra che per quella ducale, il match del Diego Armando Maradona dirà molto sull’attuale classifica e sugli obiettivi di entrambe le squadre. Gli emiliani vivono un momento complicato e affronteranno un a squadra, come quella di Gattuso, vogliosa di ottenere tre punti che possano rilanciarla nella corsa alle zone alte del campionato.

Nella formazione partenopea ancora titolare Petagna, con Osimhen che parte inizialmente dalla panchina. Lozano e Insigne saranno i due esterni offensivi, con Zielinski che andrà a legare il reparto mediano e quello avanzato. Il duo di mezzo formato da Elmas e Demme avrà di fronte il trio crociato composto da Brugman e Kurtic, coadiuvati da Grassi. Sistema di gioco speculare a quello azzurro, con il tridente avanzato della franchigia ospite formato da Kucka e Gervinho sugli esterni, con Cornelius che agirà da terminale avanzato.

Di seguito le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. All. Gattuso

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Pezzella, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa