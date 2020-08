Serie A, Napoli-Lazio 3-1: Immobile raggiungere ma non supera il record di Higuain

Il Napoli batte la Lazio in occasione dell’ultima giornata di Serie A.

Sul campo dello stadio San Paolo è andata in scena la sfida tra il Napoli e la Lazio, che si sono affrontati in occasione dell’ultima giornata di Serie A. Al nono minuto gli azzurri riescono a passare in vantaggio: Fabian Ruiz riceve palla e dai venti metri e con il mancino mette la palla all’incrocio dei pali, 1 a 0.

Al 22′ i biancocelesti riescono a trovare la rete del pareggio: Marusic sfonda sulla fascia sinistra e mette al centro per Ciro Immobile che batte Ospina e firma l’1 a 1. Un gol storico per l’attaccante della Lazio che eguaglia il record di Gonzalo Higuain diventando il miglior marcatore nella storia della Serie A.

Nel corso del secondo tempo i padroni di casa si riportano in vantaggio al minuto 52: Marco Parolo entra in ritardo su Mertens e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Lorenzo Insigne che spiazza Strakosha e realizza il 2 a 1.

In pieno recupero Matteo Politano segna il gol del 3 a 1 e chiude così la gara in via definitiva. Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria del Napoli che batte la Lazio e si ferma al settimo posto in classifica. Immobile non riesce a superare il record di Gonzalo Higuain ma può comunque festeggiare per aver eguagliato il risultato del Pipita e aver vinto la Scarpa d’Oro.