Serie A, Napoli-Atalanta: esordio da titolare per Bakayoko, Ilicic torna in campo dal 1′. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per Napoli-Atalanta.

Archiviata la pausa per le Nazionali, ritorna la Serie A: tra poco più di 30 minuti gli azzurri di Gattuso ospiteranno e sfideranno i nerazzurri di Gasperini per la gara valida per la quarta giornata del campionato di massima serie. Esordio dal primo minuto per Bakayoko, che vince il ballottaggio in mezzo al campo con Demme. Ilicic torna titolare nei nerazzurri dopo tre mesi di assenza.

Di seguito, le formazioni ufficiali.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Fabian, Bakayoko, Mertens; Lozano, Politano, Osimhen.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Romero; De Paoli, Pasalic, De Roon Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.