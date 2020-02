Serie A, Milan-Torino 1-0: Rebic regala i tre punti ai rossoneri, granata ancora ko

Milan e Torino hanno messo il punto alla ventiquattresima giornata del campionato di Serie A.

A San Siro, nel monday night, la squadra di Stefano Pioli tenta fin dai primi istanti di gestire la gara, approfittando del calore proveniente dagli spalti. I rossoneri si rendono pericolosi con gli inserimenti di Ibrahimovic, ma la difesa ospite riesce a contrastare le azioni offensive. Il risultato si sblocca soltanto al 25′, grazie ad un destro di Rebic, che ha sfruttato un assist di Castillejo. Il croato si conferma uno degli uomini più importanti della compagine rossonera in termini realizzativi. I granata provano a reagire, ma al tempo stesso devono ostacolare gli avversari, che cercano insistentemente il raddoppio. Il primo tempo si chiude sul risultato di 1-0, ma il Milan dovrà fare a meno nella ripresa dell’infortunato Kjaer. Al fine di effettuare il cambio si scalda Musacchio, ma a pochi istanti dall’ingresso in campo il difensore accusa un problema al polpaccio. A sostituire il danese, dunque, sarà il classe ’99 Gabbia, all’esordio in Serie A.

La ripresa ha inizio sulla scia del primo tempo. Il Milan continua a cercare di chiudere la gara. Al 48′ Ibrahimovic sfiora il gol indirizzando un pallone verso il secondo palo, ma accarezza soltanto la rete. Pochi istanti dopo ci prova anche Castillejo, ma anch’egli non trova la porta, mandando la sfera a lato. La squadra di Moreno Longo si trova in difficoltà e non riesce a rendersi pericolosa: prestazione da dimenticare per il reparto offensivo granata. Il tecnico tenta di mischiare le carte inserendo in corsa Zaza al posto di Edera, ma senza molti risultati. Nel finale gli ospiti provano il tutto per tutto assaltando l’area avversaria, ma i rossoneri alzano il muro e portano a casa i tre punti.

Il Milan sale a quota 35, a pari punti con Parma ed Hellas Verona, e può puntare la zona Europa. Il Torino, invece, subisce la quinta sconfitta consecutiva, rimanendo a soli cinque punti in più sulla terzultima.