Serie A, Milan-Sampdoria 1-1: Quagliarella sfrutta l’errore di Theo, Hauge risponde. Frenata rossonera

Uno a uno, è questo il risultato finale dell’anticipo valido per la ventinovesima giornata di Serie A.

Il match giocato a San Siro ha regalato diverse sorprese per tifosi rossoneri ed addetti ai lavori. Una Sampdoria coraggiosa e sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria contro il Torino di Davide Nicola stava per sbancare la Scala del Calcio. Nella prima frazione di gioco la compagine blucerchiata di Claudio Ranieri ha imposto il proprio modus operandi sfiorando anche la via della rete in diverse occasioni. Merito di Gianluigi Donnarumma se la squadra di Stefano Pioli è andata a prendersi un tè caldo sul parziale di zero a zero. Quest’ultimo non ha potuto nulla, però, quando alla ripresa del secondo tempo un errore clamoroso di Theo Hernandez ha servito su un piatto d’argento uno dei bomber più forti del massimo campionato italiano, Fabio Quagliarella. L’ex Juventus ha battuto la saracinesca rossonera con un tocco sotto dalla distanza. Il Milan ha provato poi con diversi ed insistenti attacchi a riportare in parità il match in questione ed è proprio con il subentrato Jens Petter Hauge che la formazione di Pioli ha trovato il meritato pari.

Di seguito, la classifica aggiornata di Serie A.