Serie A, Milan-Roma 3-3: Ibrahimovic fa doppietta, la squadra di Fonseca riesce ad ottenere il pari

Milan-Roma termina con il risultato finale di 3-3.

L’incontro valido per la quinta giornata del campionato di Serie A è terminato con un risultato rocambolesco che ha visto segnare tre gol per parte. La squadra di Paulo Fonseca non è mai riuscita ad andare in vantaggio, con la compagine di Stefano Pioli che invece ha rischiato di vincerla fino allo scadere dei minuti di recupero. Ad aprire le danze nel Monday night del massimo campionato italiano ci pensa il solito Zlatan Ibrahimovic al secondo minuto dopo il fischio d’inizio; al 14′ risponde Dzeko con il gol del pari che durerà fino alla fine del primo tempo. Nella ripresa, ancora una volta due minuti dopo il fischio iniziale del direttore di gara, Saelemaekers riporta in vantaggio i rossoneri, recuperati questa volta da Veretout su calcio di rigore (71′). Al 79′, anche in questo caso su penalty, Ibrahimovic sigla la sua doppietta personale, fino al gol del 3-3 finale messo a segno da Kumbulla (84′).

